كاف يعلن.. زيادة قوائم الأندية.. وضوابط إقامة المباريات رغم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عدد من الضوابط واللوائح الجديدة لتنظيم مباريات الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد الأفريقي عبر موقعه، فإنه تقرر زيادة قوائم الأندية في المسابقات القارية بواقع 10 لاعبين، على أن تكون قوائم المنتخبات مفتوحة.

وشدد كاف في بيانه، أن أي مباراة للأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة ستقام طالما يتواجد في القائمة النهائية لأيًا من الفريقين المتباريين ما يسمح بوجود 11 لاعبًا أساسيًا وأربعة بدلاء، بغض النظر عن عدد مصابي الفريق بفيروس كورونا.

وقال كاف في بيانه:

"اعتمدت لجنة الطوارئ في كاف، ومن أجل السماح للفرق المختلفة المشاركة في مسابقات كاف بتواجد عدد كافٍ من اللاعبين للمشاركة في المباريات، وبناءً على اقتراح اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، القرارات التالية :

- بالنسبة للمسابقات التي تفرض لوائحها وجود قائمة بعدد محدد من اللاعبين (على سبيل المثال: مسابقات الأندية ، نهائيات البطولات القارية ...): زيادة عدد اللاعبين بواقع عشرة لاعبين ؛ (على سبيل المثال ، إذا كانت اللوائح تفرض قائمة تضم 30 لاعبًا ، فسيتم زيادة العدد إلى 40).

- بالنسبة للمسابقات التي تتيح اللوائح الخاصة بها تعديل قائمة اللاعبين من مباراة إلى أخرى (على سبيل المثال: تصفيات كأس الأمم الأفريقية ، تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات ... إلخ): يمكن للاتحادات بالفعل السفر بعدد غير محدود من اللاعبين مما سيسمح لهم باستبدال أي لاعب تثبت إيجابية عينته في كشف فيروس كورونا.

- بعد زيادة عدد اللاعبين في القائمة، سيتم تطبيق القاعدة التالية، والتي تتوافق مع قوانين اللعبة، على جميع مسابقات كاف: يتعين على الفريق التأكد من وجود قائمة من 11 لاعبًا على الأقل (بما في ذلك حارس مرمى واحد) + 4 بدلاء للمشاركة في أي مباراة وهذا بغض النظر عن عدد اللاعبين الذين كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا لهم إيجابية.