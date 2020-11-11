تقرير.. هل الأموال ستهدد صفقات الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خلال الفترة الماضية دخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من لاعب لتدعيم الصفوف بالشكل الأمثل خاصة أن الفريق يتأهب لموسم قوي محليًا وقاريًا.

الأهلي حتى الآن أبرم صفقة واحدة بصورة رسمية تتمثل في التعاقد مع طاهر محمد طاهر القادم من صفوف المقاولون العرب، إلى جانب اقتراب المدافع المغربي الدولي بدر بانون لاعب الرجاء من التوقيع رسميًا للقلعة الحمراء.

ورغم خطوات الأهلي لتدعيم الفريق في مختلف المراكز، إلا أن إدارة القلعة الحمراء اصطدمت بعض الشيء بالجانب المالي لحسم الصفقات، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية.

- يوسف البلايلي:

خلال الشهور القليلة الماضية، كان اسم الدولي الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي والمنتقل حديثًا لفريق قطر القطري، من أبرز المرشحين للانتقال للأهلي.

وكيل اللاعب وتحديدًا والده حفيظ البلايلي لم يخف حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع نجله بعدما كشف أن أمير توفيق دخل في مفاوضات للحصول على خدمات جناح منتخب الجزائر.

وقال وكيل يوسف البلايلي في تصريحات إذاعية، إن الخلافات المادية بينه وبين إدارة الأهلي عطلت اتمام الصفقة بالنظر للراتب الذي يحصل عليه اللاعب مع أهلي جدة.

ورغم تجديد مسئولي الأهلي رغبتهم في الحصول على خدمات البلايلي خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن اللاعب كان قد حدد موقفه بصورة رسمية من خلال الانتقال لصفوف فريق قطر القطري في صفقة انتقال حر بعدما قام اللاعب بفسخ عقده مع فريقه السابق أهلي جدة نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

ويمتلك البلايلي مسيرة قوية في القارة السمراء وتحديدًا مع فريق الترجي التونسي عندما قاد فريق "باب سويقة" للحصول على بطولتي دوري أبطال أفريقيا نسختي (2018) (2019) على حساب الأهلي والوداد البيضاوي المغربي بالترتيب.

وخاض البلايلي 103 مباراة بقميص الترجي ليسجل 21 هدفًا ويصنع 37 هدفًا، حيث تُعد تجربة "باب سويقة" هيّ الأطول للجناح الجزائري.

البلايلي أيضًا شارك مع المنتخب الجزائري في 18 مباراة حيث كانت المشاركة الأبرز لصاحب الـ28 عامًا من خلال الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في الصيف الماضي بمصر نسخة (2019).

- أحمد رمضان "بيكهام":

في الفترة القليلة الماضية دخل مسئولي الأهلي في مفاوضات مع نادي وادي دجلة من أجل إعادة اللاعب أحمد رمضان "بيكهام" لصفوف الفريق الأحمر مجددًا.

"بيكهام" انتقل إلى نادي وادي دجلة في يناير 2019 ضمن صفقة انتقال محمد محمود، إلا أن مستوى اللاعب الشاب ومشاركته مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة جعلت النادي الأحمر يُعيد النظر نحو اللاعب الشاب مجددًا.

ووفقًا للعقد المبرم بين إدارتي الأهلي ودجلة فإن النادي الأحمر إذا أراد إعادة "بيكهام" مجددًا سيكون عليه دفع خمسة ملايين جنيه عن كل موسم يشارك فيها اللاعب بقميص دجلة.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن صفقة انتقال "بيكهام" للأهلي معرضة للفشل بسبب رغبة نادي دجلة في الحصول على قيمة الصفقة "كاش".

وكان مصدر صرح في وقت سابق أن نادي وادي دجلة يرغب في بيع "بيكهام" للأهلي مقابل الحصول على 15 مليون جنيه.

ويمتلك "بيكهام" القدرة على المشاركة في مركزي الظهير الأيمن والمدافع، حيث شارك رفقة ناديه الحالي في 30 مباراة سجل من خلالها هدفًا وصنع هدفين حاسمين.

- جاستون سيرنيو:

اسم بارز حاول الأهلي ضمه خلال ولاية المدرب السويسري رينيه فايلر وهو جناح صنداونز الجنوب أفريقي جاستون سيرنيو، قبل أن تتجدد هذه الرغبة مرة أخرى خلال تواجد بيتسو موسيماني.

موسيماني منذ اليوم الأول مع الأهلي وعد إدارة الأهلي بحسم التعاقد مع سيرنيو من أجل الانتقال لصفوف الفريق الأحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بحسب ما كشف عنه مصدر لـ"الخليج 365".

ورغم رغبة الأهلي ومدربه موسيماني، إلا أن الصفقة متوقفة حتى الآن بسبب المطالب المالية لنادي صنداونز بحسب ما كشفت عنه صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية.

الصحيفة الجنوب أفريقية، أوضحت أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع سيرنيو حول مدة العقد وراتبه، إلا أن ما يعيق حدوث الصفقة حتى الآن هو المطالب المالية من النادي الجنوب أفريقي والذي قام بتجديد عقد اللاعب في وقت سابق لمدة خمس سنوات في إشارة إلى تمسك بطل جنوب أفريقيا بالجناح الأوروجوياني.

ويعتبر سيرنيو الورقة الأبرز خلال ولاية المدرب موسيماني حيث سبق وأن عرض المدرب الجنوب أفريقي حصول صاحب الـ29 عامًا على الجنسية الجنوب أفريقية.

ومنذ انتقال سيرنيو للفريق الملقب بـ"البرازيليين" وشارك في 100 مباراة سجل من خلالها 24 هدفًا وصنع 29 هدفًا حاسمًا، كما حقق لقب الجنوب أفريقي ثلاث مرات.