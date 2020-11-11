أولمبي البرازيل: ظهيرنا يغيب عن لقاء مصر لإصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، غياب أيرتون لوكاس ظهير المنتخب الأولمبي ونادي سبارتاك موسكو الروسي، عن مواجهة مصر بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي، فإن مواجهة أولمبي البرازيل مع كوريا الجنوبية ومصر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري على التوالي، ستشهد غياب لوكاس ولويز فيليبي.

وحسب البيان، فإن لوكاس سيغيب للإصابة بكورونا، بينما لن يتمكن فيليبي من التواجد في اللقاء بسبب إصابة عضلية لحقت به مؤخرًا.

وأوضح البيان، أن الثنائي لم يتواجد في مران منتخب البرازيل الأولمبي الذي أقيم على ملعب بتروسبورت مساء أمس، الثلاثاء، بسبب إصابتهما.

ولم يحدد البيان ما إذا كان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال فترة تواجده في القاهرة أو قبلها.

واختتم الاتحاد البرازيلي بيانه بالإشارة إلى غياب الحارس فيليب ميجيولارو لاعب دالاس الأمريكي عن مران الثلاثاء، مع التوضيح بعودته خلال مران اليوم، الأربعاء.

الجدير بالذكر أن مصر ستواجه كوريا غدًا، الخميس، على أن تلتقى مع البرازيل يوم 17 نوفمبر، بينما يلعب المنتخبين اللاتيني والآسيوي يوم 14 من نفس الشهر وجهًا لوجه.