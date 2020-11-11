اليوم.. طلائع الجيش يواجه القومية ودياً استعداداً للموسم الجديد

يواجه فريق طلائع الجيش فريق القومية، اليوم الأربعاء في ثانى مبارياته الودية على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد، ويقود طارق العشرى المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش مرانه الاول اليوم الاربعاء مع الفريق عقب توليه المسئولية خلفاً لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن منصبه أمس الثلاثاء .

وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريقه عقب رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق . وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل

من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى. ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي ، وانتقل عاصم صلاح لفريق البنك الاهلى .