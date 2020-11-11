الأهلي يستأنف مرانه غدًا استعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه غدًا الخميس، استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، في المواجهة المقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.
كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي منح الفريق راحة، اليوم الأربعاء، على أن يستأنف مرانه يوم الخميس المقبل، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة.
قام الجهاز الفني بتصعيد مجموعة من الناشئين خلال الفترة الماضية، لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب للمنتخبات الوطنية، ووفقًا لخطة الجهاز الذي يولى اهتمامًا كبيرًا بالناشئين، لمنحهم فرصة الوجود والمشاركة مع الفريق الأول.
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