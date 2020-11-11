العشرى يقود أول مران للطلائع استعداداً للموسم الجديد

يقود طارق العشرى المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش مرانه الاول اليوم الاربعاء مع الفريق عقب توليه المسئولية خلفاً لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن منصبه أمس الثلاثاء ، وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريقه عقب رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق .
ويضم تشكيل الجهاز المعاون كلا من: طارق العشرى مديراً فنياً ومحمود عطا مدرب عام وياسر على مدرب مساعد وعبد الحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركى مدرب حراس مرمى، يسرى عرفان
وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.
ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي ، وانتقل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى.
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