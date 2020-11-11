اليوم .. منتخب ألمانيا يلاقي التشيك ودياً

يستضيف المنتخب الألماني نظيره التشيكي ودياً مساء اليوم في إطار الاستعدادات للارتباطات الدولية المقبلة ، وخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقرر لها العام المقبل.

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب ريد بول

آرينا بمدينة لايبزيج الألمانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة .وفي هذا الصدد قرر يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، إراحة لاعبي بايرن ميونخ بقيادة الحارس المخضرم مانويل نوير حارس المرمى وقائد المنتخب، وعدد من كبار اللاعبين مثل توني كروس، من المباراة الودية.يأتي ذلك قبل الاعتماد على أساسي المنتخب الألماني في مواجهتي دوري أمم أوروبا المقبلتين، أمام أوكرانيا يوم السبت المقبل، وإسبانيا بعدها بثلاثة أيام.