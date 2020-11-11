وزير الرياضة يفتتح معرض الكتاب بنادي طلعت حرب

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرض الكتاب بنادي طلعت حرب، في نسخته الخامسة، الذي ينظمه النادي برئاسة محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة نادي طلعت حرب، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، ويستمر المعرض حتى 20 نوفمبر 2020.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية الحرص على الاطلاع والمعرفة والكتابة والقراءة، إنطلاقًا من تنمية الوعى الثقافي لدى النشء والشباب، مشيداً بمشاركة هيئة الكتاب من خلال عرض مجموعة كبيرة من إصداراتها، ومنها موسوعة وصف مصر وشخصية مصر ومجموعة متنوعة من كتب الأطفال، وكتب مترجمة وسلسلة مكتبة الأسرة.

وعقب افتتاح معرض الكتاب تفقد وزير الشباب والرياضة النادي الصحي والملاعب وصالة الجم بنادي طلعت حرب، مشيدًا بالبنية

على هامش المعرض أُقيم معرض كاريكاتير عن فيروس من تنمية الوعى الثقافي لدى النشء والشباب، مشيداً بمشاركة هيئة الكتاب من خلال عرض مجموعة كبيرة من إصداراتها، ومنها موسوعة وصف مصر وشخصية مصر ومجموعة متنوعة من كتب الأطفال، وكتب مترجمة وسلسلة مكتبة الأسرة.وعقب افتتاح معرض الكتاب تفقد وزير الشباب والرياضة النادي الصحي والملاعب وصالة الجم بنادي طلعت حرب، مشيدًا بالبنية الرياضية داخل النادي.على هامش المعرض أُقيم معرض كاريكاتير عن فيروس كورونا ، تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، يضم المعرض 40 عملاً كاريكاتيرياً، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل التوعوية، و التى تهدف لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين، وتدعو إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، كالبقاء في المنازل، والتأكيد على فكرة التباعد الاجتماعي، ويشارك فيه 16 فناناً من 5 دول عربية، من بينها مصر، والإمارات، والسعودية، الأردن، والمغرب.

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