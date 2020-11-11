برشلونة ينوي مقاضاة البرازيلي نيمار بسبب الضرائب

ينوي نادي برشلونة الإسباني ، رفع دعوى قضائية ضد لاعبه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، بسبب أمور متعلقة بموقف اللاعب من الضرائب أوقات سابقة .
وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء ، أن النادي الكتالوني سيُخطر نيمار بوجود خطأ
على جانب آخر أكدت صحيفة «اَس الإسبانية»، أن نيمار داسيلفا لا يمانع في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان رغم أن فترة تعاقده الحالية تنتهي في صيف 2022.
وكشفت الصحيفة، أن نيمار اجتمع مع المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان وأخبره برغبته في البقاء داخل قلعة حديقة الأمراء.
كان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف عام 2017 بعد تسديد النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي آنذاك والمقدرة بـ 222 مليون يورو .
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