اليوم .. مواجهة مثيرة بين منتخبي هولندا وإسبانيا ودياً

يستضيف المنتخب الهولندي ، نظيره الإسباني ودياً مساء اليوم في إطار الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقرر لها العام المقبل ، وبطولة دوري الأمم الأوروبية كذلك .

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب يوهان كرويف في تمام العاشرة إلا ربع مساء

اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.ويسعى المنتخب الهولندي إلى الظهور بشكل طيب بعدعدد من النتائج السلبية التي حققها، تحت قيادة المدرب الجديد فرانك دي بوير، بعد عدم نجاح الفريق تحت قيادته في تحقيق نتيجة الفوز خلال 3 مباريات، بخسارة أمام المكسيك وديا، ثم تعادلين أمام البوسنة وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية .فيما يتطلع لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، للوقوف على جاهزية لاعبيه قبل خوض مباراتين مواجهتين في غاية الصعوبة في إطار منافسات بطولة دوري الأمم أمام سويسرا 14 من الشهر الجاري، ثم ألمانيا بعدها بثلاثة أيام.