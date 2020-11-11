محمد جمال يشيد بحارس سموحة 2003

أتم مسؤولي مجلس إدارة نادي سموحة السكندري بقيادة المهندس محمد فرج عامر التعاقد مع إسلام حافظ ليدعم حراسة مرمى الفريق مواليد ٢٠٠٣ .

وأكد محمد جمال المدير الفني لفريق سموحة مواليد ٢٠٠٣ أن اللاعب إسلام حافظ سيكون إضافة قوية لسموحة الفترة والخالية وفي القادم سيكون اللاعب حارس مرمي مصر الأول.

واضاف محمد جمال قائلاً إن إسلام حافظ لاعب مميز وقارد علي حماية عرين فريق سموحة مشيراً أن الجميع داخل النادي أشاد بما يقدمه اللاعب .

ومن جانبه، ابدي محمد عرفه مدرب حراس مرمى سموحة مواليد ٢٠٠٣ إعجابه بأداء اللاعب رغم صغر سنه مشيراً أن إسلام حافظ سيقدم الكثير في صفوف سموحة وفي حالة ثباته وتطوير مستواه سيتم تصعيده بشكل أسرع للفريق الأول .

إضافة قوية لسموحة الفترة والخالية وفي القادم سيكون اللاعب حارس مرمي مصر الأول.واضاف محمد جمال قائلاً إن إسلام حافظ لاعب مميز وقارد علي حماية عرين فريق سموحة مشيراً أن الجميع داخل النادي أشاد بما يقدمه اللاعب .ومن جانبه، ابدي محمد عرفه مدرب حراس مرمى سموحة مواليد ٢٠٠٣ إعجابه بأداء اللاعب رغم صغر سنه مشيراً أن إسلام حافظ سيقدم الكثير في صفوف سموحة وفي حالة ثباته وتطوير مستواه سيتم تصعيده بشكل أسرع للفريق الأول .

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