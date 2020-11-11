الامارات | إصابة جديدة موجعة في دفاع ليفربول.. والمدرب كلوب في حيرة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة موجعة في دفاع ليفربول.. والمدرب كلوب في حيرة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي ليفربول، وخاصة الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، خبرا صادما أمس بعد تأكد إصابة أبرز مدافعي الفريق حاليا، الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، ما سيبعده بحسب وسائل إعلام إنجليزية، ومنها صحيفة "ذي الصن" البريطانية حتى ديسمبر المقبل.

وكان أرنولد قد شعر بآلام في الكاحل خلال قمة الدوري الانجليزي الممتاز الأحد الماضي أمام مان سيتي، ثم تبين بعد الفحوصات أن اللاعب في حاجة ماسة إلى العلاج، وأن الإصابة أسوأ مما اعتقده الجهاز الطبي مبدئيا.

ومن المتوقع غياب أرنولد عن الفريق خلال مباريات، ليستر وبرايتون وولفز بالدوري المحلي، بينما سيغيب عن لقاءي أتالانتا الإيطالي، وأياكس الهولندي. وزادت الإصابة أوجاع كلوب بسبب توالي إصابات العديد من نجوم الفريق، إذ يغيب الهولندي فيرجيل فان دايك حتى نهاية الموسم تقريبا بسبب تمزق في الرباط الصليبي، ثم تعرض لاعب الوسط فابينيو للإصابة كذلك، والوافد الجديد تياغو ألكانتارا. وقد يكون المخضرم جيمس ميلنر بديلا لأرنولد، بينما الشاب نيكو ويليامز من المتوقع أن يكون مرشحا كذلك، لشغل مركز أرنولد، على الرغم من صعوبة إيجاد بديل جيد للاعب مهم جدا يلعب مدافعا ومهاجما.

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