شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: المصري بوابتي لدخول المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي محمد عنتر، لاعب الزمالك السابق المنتقل حديثاً لصفوف النادي المصري، سعادته بالانتقال للفريق البورسعيدي، خلال الفترة الحالية.

ووقع «عنتر» للنادي المصري عقدًا مدته ثلاث مواسم، بعد توصل الفريق البورسعيدي لاتفاق مع الزمالك على إتمام الصفقة، خصوصًا وأن «عنتر» مرتبط بعقد رسمي مع الزمالك.

وشدد اللاعب على أن النادي المصري سيكون خطوة مهمة في مشواره الرياضي، وأنه سيسعي بكل قوة لطرق أبواب منتخب مصر من خلال التألق معه الفترة المقبلة.

وتمنى «عنتر» أن يكون عند حسن ظن مسؤولي النادي المصري وجماهير بورسعيد، والمساهمة معهم في العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بداية من الموسم بعد المقبل.