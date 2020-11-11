شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يحدد برنامجًا بدنيًا خاصًا لـ«صادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، برنامجًا بدنيًا مكثفًا لمحمد صادق.

وانتظم محمد صادق، في التدريبات الجماعية للإسماعيلي، أمس الثلاثاء، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الأخيرة.

وعقد «ريكاردو»، جلسة مع «صادق»، طالبه خلالها ببذل قصاري جهده خلال الفترة المقبلة لاستعادة مستواه البدني، خصوصًا وأنه من العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.