شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش ينفي وجود خلافات مع «ريكاردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى خالد القماش، مدير قطاع الناشئين ،عضو لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي وجود خلافات مع هيرون ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي.

وشدد «القماش» على أنه باق في منصبه،ولم يتقدم باستقالته كما تردد خلال الساعات الأخيرة وأنه سيخدم الإسماعيلي من أي منصب داخل النادي.

وأكد «القماش» أنه مستمر في عمله ضمن لجنة التعاقدات التي تسعي لضم العديد من المواهب، التي تتناسب مع طبيعة وأسلوب لعب النادي الإسماعيلي.