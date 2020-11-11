شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب حضور 20 ألف مشجع للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، من الجهات الأمنية الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمباراة النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي، يوم 27 من نوفمبر المقبل، على أرض ملعب ستاد القاهرة، في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي.
وينتظر مسؤولو اتحاد الكرة، الموافقة الأمنية بشأن الحضور الجماهيري من أجل اتخاذ كافة الترتيبات لإخطار كل ناد بحصته الجماهيرية.
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