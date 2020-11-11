شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعود لقيادة الجهة اليمنى للزمالك أمام نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات التي أجراها حازم إمام، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة.
ووفقًا للدكتور محمد أسامة، فإن «إمام» بات جاهزًا للمشاركة أمام نادي مصر، يوم 21 من نوفمبر الجاري، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والأمر بات متروك من الناحية الفنية للجهاز الفني.
وخاض «إمام» برنامجًا تأهيليًا مكثفًا خلال الفترة الأخيرة، تضمن أداء التدريبات داخل صالة الجيمانزيوم، بالإضافة إلى الجري حول الملعب، فضلًا عن أداء بعض الجمل التأهيلية الخاصة بتقوية العضلات، تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالنادي.
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