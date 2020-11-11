شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يوافق على ضم «المثلوثي» و«دونجا» ويطالب تأجيل باقي الصفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، ترحيبه بضم الثنائئ أيمن المثلوثي وعماد نبيل دونجا، نظرًا لحاجة الفريق الشديدة لجهودهم خلال الموسم الجديد. وفضل «باتشيكو» إرجاء كتابة تقريره عن احتايجاته الفريق حتي نهاية الموسم الحالي، والذي ينتهي بمواجهة الأهلي في البطولة الأفريقية. ويرغب «باتشيكو» في الوقوف على احتياجات الفريق من أجل تدعيم الصفوف بعدد من الصفقات تساهم في تحقيق طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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