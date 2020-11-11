شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لإتفاق مع «ساسي» للاستمرار حتي نهاية 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي، لتمديد عقده مع النادي، لموسم ونصف الموسم، حتي نهاية 2022.
وينتهي عقد «ساسي» مع الزمالك منتصف يونيو المقبل، وفقًا للعقد الذي تم إبرامه مع الزمالك منتصف يونيو 2018 ولمدة ثلاث مواسم.
وينتظر أن يتم عقد جلسة مع «ساسي» خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتوصل لإتفاق مع «ساسي» للاستمرار حتي نهاية 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.