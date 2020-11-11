شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لإتفاق مع «ساسي» للاستمرار حتي نهاية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي، لتمديد عقده مع النادي، لموسم ونصف الموسم، حتي نهاية 2022.

وينتهي عقد «ساسي» مع الزمالك منتصف يونيو المقبل، وفقًا للعقد الذي تم إبرامه مع الزمالك منتصف يونيو 2018 ولمدة ثلاث مواسم.

وينتظر أن يتم عقد جلسة مع «ساسي» خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.