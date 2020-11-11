شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات تثبت صعوبة لحاق «عبدالشافي» بمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجراها محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للزمالك، صعوبة لحاقه بمواجهة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر والمقررة يوم 21 من نوفمبر الجاري.

ويأمل جايمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء، في استعادة اللاعب أمام الأهلي، في النهائي الإفريقي، خصوصًا وأنه من أصحاب الخبرات الكبيرة في مثل تلك المواجهات.

وتعرض «عبدالشافي» للإصابة بكسر في الترقوة، خلال مشاركته في آخر مباراة أمام الأهلي في بطولة الدوري، وغاب على إثرها عن الملاعب طوال هذا الفترة.