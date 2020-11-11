شكرا لقرائتكم خبر عن «أوناجم» يطالب مسؤولي الوداد بمخاطبة الزمالك للتعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المغربي محمد اوناجم، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بؤرة اهتمام مسؤولي الوداد المغربي، من أجل ضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وينتظر مسؤولو الوداد نهاية مباراة الزمالك الافريقية امام الأهلي من أجل مخاطبة الزمالك رسميًا والتعرف على رأيهم في الصفقة.

واجري مسؤولو الوداد، اتصالاتهم بـ«أوناجم» من أجل التعرف على رأيه العودة للوداد، إلا أنه طالبهم بمخاطبة الزمالك رسميًا في هذا الصدد، قبل إبداء رأيه النهائي.