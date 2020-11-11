آنسات السلة بنادى الجمهورية يحققن الفوز الثاني في ثانى مباريات دوري الدرجة الأولى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أنسات كرة السلة بنادى الجمهورية فى ثانى مباراياتهم فى الدورى بالفوز على مركز شباب الحرية بدمنهور ويشارك نادى الجمهورية هذا العام بثلاث فرق فى دورى الدرجة الأولى لكرة السلة فريق السيدات وفريق الرجال وفريق تحت (18) عام سيدات تحت قيادة فنية برئاسة الدكتور أحمد كرم مسعود. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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