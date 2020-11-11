شكرا لقرائتكم اليوم.. الذكرى الأولى لرحيل علاء على نجم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 2019 ، تلقى الوسط الكروى عامة وعشاق نادى الزمالك على وجه الخصوص صدمة قاسية إثر الإعلان عن وفاة علاء على نجم القلعة البيضاء فى ريعان شبابه عن عمر ناهز 31 عاماً متأثراً بمرض السرطان، ولم يخبر علاء علي، أصدقاءه في الملاعب بشأن حقيقة مرضه، ليتفاجأ الجميع بخبر تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة ثم وفاته.

علاء علي بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، انتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.

وشهد آخر لقاء تليفزيوني أجراه الراحل إعلانه أنه ينتظر عودته لنادي الزمالك مرة أخرى وأنه يتمنى العودة من إصابته بشكل سريع من أجل الظهور بشكل جيد مع بتروجت ومن ثم العودة للزمالك بيته مرة أخرى".

وأضاف علي في حديثه الأخير " أنا زملكاوي قبل أي شىء تربيت في الزمالك وعشت بين جدرانه 18 سنة، لو عاد بي الزمن لم اكن أرحل عن القلعة البيضاء".

وتابع " جمهور الزمالك أحسن جمهور في الدنيا، ناس فاهمة كورة، ليس نفاقًا لكنني كنت أشهر بالارتياح دائمًا وأنا العب للزمالك ولم أشعر يومًا بأن هذه الجماهير كانت تمثل ضغطًا عليً".

وأتم حديثه " لدي إيمان كبير أنني سأنهي مشواري الكروي في الزمالك".