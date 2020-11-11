شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي توصى بتأجيل صفقة سيرينو لانتقالات الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت لجنة التخطيط للكرى بالنادي الأهلي بتأجيل صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي لفترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل لعدة أساب يأتي في مقدمتهاعدم وجود عروض مناسبة وكبيرة للسنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الذي سيرحل من الأهلي من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه سواء كان سيرينو أم أي أجنبي أخر.

كما ترى لجنة التخطيط إنه ليس هناك ضرورة فنية لضم سيرينو حالياً بمقابل مالي كبير لأن الأهلي لن يخوض إرتباطات هامة الفترة المقبلة تستوجب تدعيم الفريق بصفقة تُكلّف النادي مبلغ يصل لـ3 ملين دولار ومن الممكن إتمامها في يناير بأقل من هذا المبلغ بكثير فالفريق سيخوض الأدوار الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا وعدة أسابيع من جدوري الموسم الجديد وهي إرتباطات قد يخوضها الأهلي بقائمته الحالية لاسيما وأن الفريق ضم عناصر قوية هذا الصيف أمثال طاهر محمد طاهر من المقاولون وبدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي.

وترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي أيضاً والتى يتراسها محسن صالح أنه من الأفضل تأجيل صفقة سيرينو حتى يناير المقبل ووقتها سيكون النادي قد نجح في تسويق بادجي بمقابل مالي يُناسب للمبلغ الذي دفعه فيه الأهلي عند شراؤه من رابيد فينا النمساوي في يناير الماضي ويبلغ مليوني دولار.