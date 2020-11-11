شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يعلن اعتذار السعودية والإمارات والبحرين عن مواجهة منتخب الشباب ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب أنه تلقى اعتذار من منتخبات السعودية والامارات والبحرين عن مواجهة المنتخب ودياً بسبب أزمة كورونا ، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" قررت استبعاد ثنائى وادى دجلة من معسكر المنتخب لانهم خرجوا بدون أذنى ، ووصل بلال مظهر أمس وأجريت له تمرين ووجدته مستعد بشكل جيد ، وسوف أختبره فى ودية بتروجت حتى لا اظلمه".

وتابع ربيع ياسين :"منتخب الشباب سوف يسافر 13 ديسمبر ويخوض أول مباراة يوم 15 من نفس الشهر ولا نعلم المنافس لان القرعة لم تجرى حتى الان ، وسنلعب أيام 15 و 18 و 21 و 24 ديسمبر".

ويضيف ربيع ياسين :" خاطبت منتخبات السعودية والامارات والبحرين لمواجهتهم ودياً لكنهم رفضوا بسبب أزمة كورونا ، لذا قررت إقامة مباريات ودية مع أندية الممتاز ب وخاطبت فريق المستقبل واتفقت على ودية مع غزل المحلة ، وأتمنى أن يزداد عدد اللاعبين لان اصطحاب 17 لاعبا وثلاثة حراس غير كافى على الاطلاق فى أزمة كورونا".

فى سياق مغاير، قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، استبعاد لاعبي وادي دجلة كريم محمد وأحمد شريف، من معسكر شباب الفراعنة، عقب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني، وانتظر ربيع ياسين، صدور قرار تحقيق نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من ثلاثة أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن وبناء عليه تم اتخاذ القرار اليوم باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.