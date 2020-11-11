شكرا لقرائتكم شوبير يقرر التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدرب حراس: كله إلا السمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامى أحمد شوبير تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد مدرب حراس مرمى رفض ذكر إسمه بداعى التشهير باسمه ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" كله إلا السمعة ، الفترة الأخيرة شهدت ربط بين اسمى وبين بعض الأندية الصاعدة للدوري الممتاز مثل البنك الأهلى وسيراميكا وتم الزج بإسمى بأنى سبباً فى انتقال بعض المدربين أو اللاعبين لهذه الفرق وهى أمور ليست صحيحة على الاطلاق".

وتابع شوبير:" مش ذنبى أن فى مدرب حراس مرمى كان عايز يشتغل ولما معرفش بدأ يطعنى فى سمعتى ، وأنا اتعودت مردش على مثل هذه التفاهات وعلى الفور سملت المحامى الخاص بى البوستات التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن وطلبت منه تقديم بلاغ للنائب العام وهو ماحدث بالفعل".

وفى وقت سابق ، أكد الإعلامى أحمد شوبير صعوبة مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو فى التصفيات الأفريقية لعدة أسباب، على رأسها وجود لاعبين مميزين فى المنتخب التوجولى، يتراوح عددهم من 4 على 5 لاعبين، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنتخب قادر على تحقيق الفوز والتغلب على المنتخب المنافس فى المباراتين والاقتراب من التأهل.

وتطرق شوبير، فى برنامج ساعة مع شوبير، إلى شارة القيادة فى كتيبة الفراعنة قائلا، "محمد صلاح معندوش مانع يحصل على الشارة، إذا تم اتفاق بين الجهاز الفنى واللاعبين لحصوله عليها الفترة المقبلة".

وتقام مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.