شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يؤكد توقف صفقة بيكهام واقتراب سيرنيو من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن توقف مفاوضات الأهلى لضم أحمد رمضان بيكهام من وادى دجلة، مؤكداً أن صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي تقترب من القلعة الحمراء ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" موسيمانى معجب بالثنائى صلاح محسن ومحمد شريف فى خط هجوم الاهلى ، وشايف أن عودتهم مهمة للغاية ".

وتابع شوبير:" بادجى احتمالات اعارته كبيرة جدا خاصة أن اللاعب متعاون ومرحب بالاعارة بعكس جيرالدو الذى يرفض الامر وأبلغ مسئولى الاهلى أن أمامهم طريقين إما استمراره مع الفريق أو بيعه لانه يرفض الاعارة ، فرص إعارة بادجى لزعيم الثغر تبدو كبيرة فى ظل العلاقة المتميزة بين الاهلى والاتحاد السكندرى ، موسيمانى بيقول أن بادجى مهاجم كويس ولكنه غير مناسب لخطته وطريقة لعبه مع الاهلى".

ويضيف شوبير:" صفقة أحمد رمضان بيكهام توقفت بين الاهلى ودجلة بسبب المقابل المادى رغم أنها كانت على وشك الانتهاء ، بينما موقف سيرينو يتحسن يوماً بعد الاخر بمعنى أنه يقترب من الاهلى كل يوم عن ذى قبل".

ويحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الأربعاء، على أن يستأنف التدريبات غدًا بملعب التتش استعدادًا للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا أبرزها مباراة أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري ثم مباراة الزمالك يوم 27 الشهر ذاته في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وعقد بيتسو موسيماني، جلسة خاصة مع سعد سمير، لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته، ويقوم سعد سمير بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به التي تشتمل على مشاركته في جزء من مران الفريق مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من جاهزيته، والتي أصبحت قريبة للغاية للوجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي بعد فترة غياب طويلة بسبب جراحة "وتر أكيلس" التى أجراها قبل عدة أشهر .