شكرا لقرائتكم الزمالك يعترض على تأجيل اتحاد اليد موعد أخر جولتين لبطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة عبد البارى رئيس جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، إن ناديه يشعر بضيق شديد من قرارات اتحاد كرة اليد فى الأونة الأخيرة، مؤكداً أن الزمالك سوف يعترض على موعد مباريات الدوري المقبلة ،وقال حمادة عبد البارى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"17 نادى رفضو عودة دوري اليد بعد أزمة كورونا فى المقابل وافق الاهلى على العودة وفى النهاية تحققت رغبة نادى واحد وتم تجاهل رغبة 17 نادى من بينهم الزمالك الذى يعد الاقرب للتتويج بالدوري ورغم ذلك قررنا استكمال المسابقة احتراماً لقرارات الدولة ورغبتها فى عودة كل الانشطة الرياضية".

ويضيف حمادة عبد البارى:" تم استئناف المسابقة وهبطت ثلاثة فرق وصعدت ثلاثة أخرى بالقوائم الحالية ثم فوجئنا بقرار تأجيل أخر مباراتين لنهاية الشهر الحالى ووافقنا ولكننا نشعر ان اتحاد اليد يقوم بفترة إعداد للأهلى ، نحن نثبت حقنا فقط ولكننا مستعدين للعب بكره أو حتى بعد عام كامل ليس لدينا أى مشكلة ".

وتابع حمادة عبد البارى :"الزمالك فوجىء بموعد المباريات وكونها فى توقيت مختلف لذا سوف نعترض على هذا القرار ونطالب بإقامة المباريات فى موعد واحد بينما قرار الزمالك فى أزمة اللعب بالقائمة سواء الجديدة أو القديمة يظل قرار مجلس الادارة ، نحن نشعر بغبن شديد ، نحن فريق لايثير مشاكل وليس لدينا أى أزمة ، والاهلى ينافس الطلائع على المركز الثانى ، نحن الاقرب للتتويج بالدوري ، ولكننا نشعر بالظلم".

و قرر اتحاد اليد ترحيل الجولتين المتبقيتين من الموسم الماضي ليوم 28 و29 نوفمبر الجارى بدلا من الموعد لهما يومى 11 و12 من نفس الشهر.

يذكر أن هناك خلاف بين الأندية واتحاد اليد بسبب خوض المباريات بالقائمة القديمة وهو ما ترفضه الأندية التي رحل عنها عدد من اللاعبين مما يجعل لديهم نقص في قائمتهم للجولتين خاصة في ظل المنافسة القوية بين الزمالك والاهلى حول حصد اللقب .