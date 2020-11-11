شكرا لقرائتكم أحمد عبد الملك عن أنباء رحيل ساسي عن الزمالك: اشمعنى في الوقت ده بالذات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد عيد عبد الملك عن اندهاشة من الأخبار التى يتم تداولها مؤخراً بشأن رحيل فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك عن القلعة البيضاء، وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر: يعني فرجاني ساسي يوم ما يفكر يمشي و هو فاضله موسم مع الزمالك هيضحي بدوري الابطال الموسم الجديد ويروح يلعب كونفدرالية علشان فرق بسيط في الفلوس طيب سيبك من دي ،، هياخدوه امتي و يقيدوه امتي ،، وعلي رأي المثل اشمعني في الوقت ده بالذات.



أحمد عيد عبد الملك

كشفت قناة "نسمة tv" التونسية عن الشرط الوحيد الذى وضعه الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث أكدت التقارير التونسية أن ساسى اشترط الحصول بشكل مبدئى على مليون ونصف المليون دولار راتبًا إجماليًا نظير تجديد عقده، على أن يتقاضى منه 50% مقدم التعاقد.

وينتهي عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بختام الموسم المقبل وهو ما دفع فريق القلعة البيضاء لفتح ملف تجديد عقده باعتباره من الركائز الأساسية في الفريق خلال الموسمين الماضيين، وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في يوليو 2018 بعقد مدته 3 مواسم قادما من فريق النصر السعودي.

ويتمسك نادى الزمالك ببقاء نجومه ويرفض مناقشة أى عروض للاعبين فى هذه الفترة فى ظل ارتباط الفريق بخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى، وبالرغم من رفض الزمالك إلا أن العروض تتوالى على اللاعبين وخاصة فرجانى ساسى ومصطفى محمد.