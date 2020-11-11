شكرا لقرائتكم شوبير: أدعم أبو ريدة بانتخابات المكتب التنفيذى للكاف واتحاد الكرة لم يقصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الإعلامى أحمد شوبير وجود أى تقصير من اتحاد الكرة بشأن ترشح هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للإتحاد الدولى والأفريقى لرئاسة الكاف ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" هانى أبو ريدة قرر الترشح على عضوية المكتب التنفيذى للكاف وبالتالى حقه علينا كامل الدعم فنحن نساند وندعم أى مصرى يترشح لجهة دولية ومن هنا أعلن مساندتى الكاملة لأبوريدة بل وأثق فى فوزه بالمنصب رغم وجود منافسة بين عدد من المرشحين الأقوياء".

وتابع شوبير:"بعض الناس التى تحدثت عن وجود تقصير من اتحاد الكرة فى ملف ترشح أبو ريدة لرئاسة الكاف جانبهم الصواب ، اتحاد الكرة لم يقصر لأن اتحاد الكرة دوره فقط إرسال خطاب للكاف يخطره فيه برغبة أبو ريدة فى الترشح ، وأعلم أنه كانت هناك مشاورات فى هذا الشأن بالفترة الأخيرة وأبو ريدة هو من رفض الترشح وبالتالى لم يرسل اتحاد الكرة الخطاب وقرر أبو ريدة الترشح على عضوية المكتب التنفيذى وبالتالى كل الدعم له لحسم مقعد مضمون باذن الله".

وعن تكريم محمد صلاح قال شوبير :" تلقيت دعوة شيك من اتحاد الكرة لحضور حفل تكريم النجم الكبير محمد صلاح ، وهخلص الحلقة والبس البدلة واروح التجمع الخامس احضر الحفلة فى أحد الفنادق الكبيرة ويارب يكون الطريق كويس ، وباذن الله كل سنة نكرم محمد صلاح ونتكلم عن انجازاته"

وعن كأس العالم لكرة اليد قال شوبير:" تحدثت مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد وقالى مفيش أى نوع من أنواع التفكير فى الغاء بطولة كأس العالم لكرة اليد ، نفكر فى الوقت الحالى فى كيفية حضور الجماهير للبطولة "

وتابع شوبير:" اتحاد اليد قرر تأجيل اخر جولتين من دوري اليد ، ولكن لاتزال أزمة اللعب بالقائمة القديمة أو الجديدة قائمة ".

وتقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي الحالي للاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق الترشح على عضوية المكتب التنفيذي لـ كاف في الانتخابات المقرر لها 12 مارس المقبل والتي ستستضيفها دولة المغرب.

وتشهد انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تواجد 4 مرشحين على مقعد الرئاسة حتي الآن حيث أعلن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم قراره بالترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، وأيضًا إعلان أحمد أحمد رئيس "كاف" الحالي نيته للترشح بجانب الإيفواري جاك أنوما والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز.

ويغلق باب التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الاتحاد الأفريقي يوم الخميس المقبل، وتقام الانتخابات يوم 12 مارس المقبل ضمن جمعية كاف العمومية غير العادية في الرباط، بينما يعلن كاف المرشحين بشكل رسمي يوم 11 يناير.