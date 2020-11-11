شكرا لقرائتكم شوبير: بدر بانون تلقى عرض خليجى.. وأكرم توفيق خائف من العودة للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاعلامى أحمد شوبير تلقى المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى عرضاً مميزاً من الخليج للانتقاله لصفوفه فى الموسم المقبل ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بدر بانون تلقى عرضاً مميز من أحد الاندية الخليجية ، وعلى فكرة مش من الامارات ولا السعودية ، واللاعب بيقول أنه متمسك بالأهلى ، وكتب على حساباته أنه عايز عرض الأهلى ، وأعلن سلبية مسحة كورونا له بعد إصابة زوجته".

ويضيف شوبير :"موسيمانى حسم ملف المعارين سيعود أكرم توفيق وصلاح محسن ومحمد شريف وناصر ماهر بنسبة 100 % ، فى مشكلة عند أكرم توفيق أنه عايز يرجع الاهلى بس خايف يرجع وميلعبش فى وجود حمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وبالتالى يخسر موقعه فى تشكيلة المنتخب الاوليمبى قبل اوليمبياد طوكيو ".

وتابع شوبير :" كريم نيدفيد قام بتدريبات الجرى لأول مرة أمس فى الاهلى وهذا مؤشر جيد للغاية ، وتعافى بشكل تام حسين الشحات ووليد سليمان بينما لايزال أحمد الشيخ فى التأهيل ويعانى على لطفى من كدمة".

وفى وقت سابق ، أعلن بدر بانون، مدافع فريق الرجاء الرياضي والمرشح للانتقال للنادى الأهلي المصري، إصابة زوجته بفيروس كورونا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وقال موقع " le360 " سبورت المغربي، إن فيروس كورونا ضرب عائلة اللاعب بدر باون، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، وفق ما أعلن عنه اللاعب نفسه، من خلال تغريدة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

من جهتها غردت غزلان، عبر حساب زوجها بدر بانون على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، قائلة، "شكرا لكل الناس، اللى كيسولو فينا، مع الأسف حتى أنا خرجات لي نتيجة بوزيتيف، والأخ الصغير، حنا لي كنا قرب من بابا، قبل مانعرفوه فيه، هاد الفيروس اللعين، دعيو معانا، الله يجازيكم خيرا"

وأضافت زوجة بدر بانون "هاد الوباء صعيب واخا أنا الحمد لله، معنديش أمراض مزمنة، ولكن تسخست، الحمد لله على كل حال، أهم حاجا هيا بابا، يتعافى ديجا عندو، لازم هاد الفيروس، كايزيد عليه الديقا ياربي يشافي الجميع".