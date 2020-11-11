الرجاء يتفق مع الإسماعيلي على موعد إياب البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن نادي الرجاء البيضاوي اتفق مع مسئولي الإسماعيلي على موعد مباراة الإياب من البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

وأفادت صحيفة "راديو مارس" المغربية، أن إدارة الرجاء اتفقت مع الإسماعيلي على إقامة مباراة العودة في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وكان نادي الإسماعيلي تفوق في لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "الإسماعيلية" بهدف دون رد جاء عن طريق التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق الأصفر السابق.

وسبق وأن حدد الاتحاد العربي لكرة القدم مباراتي الذهاب بين الطرف الآخر من نصف النهائي فريق الشباب السعودي ضد مواطنه اتحاد جدة دون أن يحدد موعد موقعة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الشباب واتحاد جدة في الثاني من ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في الرابع من يناير المقبل عام 2021.

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي حدد إقامة المباراة النهائية في المغرب، بعد أن أقيمت نهائي النسخة الماضية على ملعب "هزاع بن زايد" في لقاء شهد تتويج النجم الرياضي الساحلي التونسي باللقب على حساب الهلال السعودي.