يوسف المساكني يرد.. هل سينتقل للمصري البورسعيدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى النجم التونسي يوسف المساكني لاعب فريق الدحيل القطري، الدخول في مفاوضات مع نادي المصري البورسعيدي من أجل الانضمام للفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المساكني في تصريحات عبر صحيفة "تونس الرقمية"، أنه لم يدخل في مفاوضات مع المصري، لافتًا إلى أنه يمتلك عقدًا مع فريقه الحالي مستمر حتى الموسم الصيف المقبل (عام 2021).

وأكد المساكني صاحب الـ30 عامًا، أنه ينتظر حسم مستقبله في ظل نهاية عقده في الصيف المقبل.

ويعتبر المساكني أحد أهم لاعبي المنتخب التونسي إلى جانب فريق الدحيل القطري، حيث شارك رفقة فريقه الحالي في 163 مباراة سجل من خلالها 87 هدفًا وصنع 68 تمريرة حاسمة.

واستطاع المساكني أن يشارك رفقة المنتخب التونسي في 64 مباراة ليسجل 11 هدفًا دوليًا.

وكان نادي المصري البورسعيدي أعلن في الساعات الماضية اقترابه من التوقيع مع محترف تونسي دون أن يكشف النادي الساحلي اسم اللاعب.

ودّعم النادي البورسعيدي حتى الآن صفوفه بست صفقات من خلال التعاقد مع ثلاثي نادي مصر عصام ثروت وعلاء عطا ومصطفى سلطان، وثنائي الزمالك أحمد رفعت ومحمد عنتر إلى جانب عودة أحمد شديد قناوي قادمًا من فريق الإنتاج الحربي عقب نهاية عقده.