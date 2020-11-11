انطلاق معسكر تقنية الـVAR للمساعدين الجمعة

حصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على موافقة IFAB لإقامة معسكر لتدريب الحكام على استخدام تقنية الفيديو. وقررت لجنة الحكام بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، انطلاق معسكر مساعدين الحكام للتدريب على تقنية الفيديو بعد غدٍ الجمعة بمشاركة 50 مساعد حكم. مساعد حكم. اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021 على النحو التالي: أولا :حكام الساحة محمود البنا أمين عمر أحمد الغندور إبراهيم نور الدين جهاد جريشة محمد معروف محمد عادل ثانيا: المساعدون محمود أبو الرجال أحمد حسام الدين تحسين أبو السادات سمير جمال يوسف وحيد البساطي أحمد توفيق طلب هاني عبد الفتاح ثالثا:حكام الفيديو محمود أبو الرجال محمود عاشور محمد الصباحي طارق مجدي محمود الدسوقي محمود بسيوني وائل فرحان صبحي العمراوي نادر قمر الدولة رابعا: حكام الساحة (سيدات) شاهندا المغربي نورا سمير خامسا: مساعدات الحكام منى عطالله يارا عاطف هنادي حسن جمالات أحمد سادسا: حكام الصالات محمد حسن طارق سامي محمد حسن سلامة محمد سيد بكر سابعا:حكام الكرة الشاطئية هاني العراقي أحمد نوفل محمد أبو خاطر محمد عبد المجيد

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