رسميًا .. إقامة وديتي المنتخب الأولمبي أمام كوريا والبرازيل بدون جمهور

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن وديتي المنتخب الأولمبي أمام كوريا الجنوبية والبرازيل، ستقاما بدون حضور جماهيري تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا. يلتقي المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية غدًا الخميس في الثامنة مساءً على ملعب ستاد السلام، ومع البرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي. السلام، ومع البرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي. يستعد المنتخب الأولمبي، لخوض منافسات أولمبياد طوكيو العام المقبل، بعدما تأهل للدورة الأولمبية عقب فوزه ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

واصل المنتخب الأولمبي تدريباته استعدادا للقاء كوريا الجنوبية غدًا الخميس، حيث خاض المنتخب الأولمبي مرانا قويا علي ملعب بترو سبورت حيث تم تقسيم الفريق الي مجموعات وتقسيمات متنوعة.

وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامه جلال، ومحمد عبدالمنعم، تدريبات علاجية، وانضم أكرم توفيق للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق.

أفريقيا تحت 23 سنة.واصل المنتخب الأولمبي تدريباته استعدادا للقاء كوريا الجنوبية غدًا الخميس، حيث خاض المنتخب الأولمبي مرانا قويا علي ملعب بترو سبورت حيث تم تقسيم الفريق الي مجموعات وتقسيمات متنوعة.وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامه جلال، ومحمد عبدالمنعم، تدريبات علاجية، وانضم أكرم توفيق للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق.

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