شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعقد جلسة تحفيزية للاعبي الزمالك قبل مواجهة «إف سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق وجهازهم الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، بملعب عبداللطيف ابورجيلة، في ميت عقبة.

ويسعى منصور، من أجل حث اللاعبين، على تحقيق الفوز على إف سي، في بطولة الكأس والسعي لتحقيق اللقب المحلي، حتي تكون تلك المباراة، بمثابة دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الأهلي، في النهائي الأفريقي.

ويلتقي الزمالك، مع «إف سي»، يوم 21 من نوفمبر الجاري، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.