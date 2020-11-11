شكرا لقرائتكم حازم إمام جاهز طبيًا للمشاركة أمام نادى مصر فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك جاهز طبيا للمشاركة في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن شد في العضلة الامامية، حيث انتهي اللاعب من برنامج التأهيل الذي خضع له قبل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

ومن المنتظر ان يدفع باتشيكو المدير الفني للزمالك بحازم امام في مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر والمقرر لها 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لكأس مصر، لاكسابه لياقة المباريات قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 27 من نفس الشهر في نهائي دوري ابطال افريقيا.

من ناحية أخرى أسفرت قرعة دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهة سهلة للزمالك، بعدما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة بشكل مغلق بحضور اللجنة المنظمة لبطولات الأندية.

وأوقعت القرعة الزمالك في دور الـ32 في مواجهة المتأهل من جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيوبتي، وستقام مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال، يوم 22 أو 23 ديسمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب في 5 أو 6 يناير 2021.

ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي، ومعهما أندية مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي وحوريا الغيني وفيتا كلوب الكونغولي.