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جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم افريقيا



تقام مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو يوم 14 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، غداً السبت، القائمة النهائية لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، حيث يرغب البدرى فى الاستقرار على القائمة النهائية والتركيز معهم والتى لن تخرج عن 26 لاعبا.

دعوة اتحاد الكرة لحفل محمد صلاح



قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر غدا، بأحد فنادق التجمع الخامس على هامش معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

خطة المنتخب لمواجهتي توجو



أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة له، استعدادا لمواجهتى توجو، المقرر لهما 17 و17 نوفمبر الجارى في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا. وعن مصطفى محمد قال بركات: "تصريحات حسام البدرى عن مصطفى محمد كانت بهدف تحميسه وإخراج كل ما لديه ولم يقصد أي شيء سلبى ومصطفى محمد مستقبل مصر في خط الهجوم".

وقال محمد بركات ": "نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين على التواجد في قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم".

وأضاف محمد بركات: "لاعبو المنتخب أجروا مسحة كورونا وظلوا في غرفهم حتى ظهور النتيجة التي جاءت سلبية.

وقال محمد بركات: "طبيب المنتخب تواصل مع طبيب الزمالك من أجل الونش وتأكدنا من سلامته بنسبة 100% من الإصابة العضلية التي تعرض لها من قبل".

وعن تأثير نهائي أفريقيا بين الاهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ، قال بركات: "اللاعبون مركزون في المباراتين بتوع توجو وأغلقوا صفحة نهائي أفريقيا حاليا نظرا لأهمية المباراتين بالنسبة لمصر، مؤكدا مباراة العودة ستقام في توجو وفى موعدها 17 نوفمبر".

البدري: نهائي إفريقيا لن يكن له تأثيرا على التحضيرات



وأكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب، خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك. وكشف البدرى عن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل، فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

وأضاف حسام البدرى، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب .