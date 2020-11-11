شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الجونة يكشف كواليس مباراة ضياع الدوري على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد محسن ليلة، لاعب نادي الجونة، إن فريقه يمتلك كوكبة من اللاعبين تصل به إلى احتلال مركز متقدم في جدول الدوري، وليس يصارع من أجل البقاء

وأضاف محسن ليلة ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إن فريق الجونة يمتلك عناصر مميزة للغاية وهو مايجعله يلعب كرة هجومية بمبارياته بالدوري.

وأكد محسن ليلة، إن تصريحات الجهاز الفني للزمالك، عن الجونة، وتقليل النادي الأبيض من لاعبينا استفزتنا، وجعلتنا نقدم مباراة قوية تسببت في إضاعة الدوري على الزمالك.