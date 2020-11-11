شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الجونة : تعرضنا لألفاظ خارجة من لاعبي الزمالك..ورفضت دور الموظف بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لؤي وائل، مدافع نادي الجونة، إن مباريات فريقه أمام الزمالك، دائما ما تشهد ندية وعصبية، بين لاعبي الفريقين.

وأضاف لؤي وائل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، :«مباريات الجونة والزمالك، دائما ما تشهد ندية كبيرة، البعض يطلق علينا رديق الأهلى، ولكننا نقاتل في جميع المباريات والدليل فوزنا الدائم على بيراميدز وخسارتنا أمام الأهلى في الدقائق الأخيرة».

وتابع :«مباراة الموسم الماضي، أمام الزمالك، بهدوء شديد لكن تعاهدنا على إثبات أنفسنا خاصة وأن البعض حاول التقليل من فريق الجونة قبل المباراة، لكننا تعرضنا لألفاظ خارجة من لاعبي الزمالك، وهو مادفعنا لتقديم مستوى مميزا ساهم في ضياع الدوري على الزمالك».

كما تحدث عن حسام غالي، قائلا :«غالي أول من رشحني للاحتراف الخارجي أثناء وجودي في الأهلي، وأنا أعشقه وأعتبره أخي الأكبر وأتعلم منه الكثير».

وعن سبب رحيله :«لم احصل على فرصة للمشاركة ولذلك قررت الرحيل عن الاهلي، ارفض فكرة تقاضي راتب سنوي دون مشاركة، أريد دائما أن يكون لي بصمة مع أي فريق ألعب له»..