شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جهاز الزمالك يوضح سبب الاعتراض على تأجيل مباريات دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمادة عبدالباري، مدير جهاز كرة اليد بالزمالك، أن الفريق الأبيض يرفض تأجيل مباراتي الحسم بالدوري الماضي.

وأضاف حمادة عبدالباري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، :«نحن نرفض تأجيل مباراتي الحسم في الدوري الماضي، وافقنا على التأجيل لمدة اسبوع واتحاد اليد قال سيفعل ذلك، لكن تفاجئنا بأنه تأجل اسبوعين مثلما أراد الأهلي».

وتابع :«اتحاد كرة اليد، جامل الأهلى، وكان الأفضل إجراء مسحات كورونا للاعبين، أنا مع المسحات لكن لا لتأجيل المباريات، هناك العديد من اللاعبين أجروا فحوصات ثم سافروا مثل يحيى خالد وممدوح هاشم وعلي زين، ولايصح تأجيلها، بسبب إصابة لاعب الأهلى بكورونا». الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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