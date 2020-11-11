شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: أدير وزارة الرياضة بنظام الحزم الهادئ ولا تركزوا فيما يقال عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يدير الوزارة وملف الأزمات بنظام الحزم الهادئ الذي لا يؤثر سلباً علي الهيئات والمؤسسات والأندية والاتحادات التابعة للوزارة والتى تخضع لها إداريا ومالياً وفقا للقانون.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر: "أطالب الجميع وخصوصاً جماهير الزمالك لا تركزوا فيما يقال عن الزمالك طالما اننا لم يصدر عنا أي قرار أو بيان رسمي بشان أي أزمة" .