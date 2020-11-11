شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : الدولة المصرية و وزارة الرياضة تضع مصلحة الأندية فوق أي اعتبارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوضيح كافة الأمور والحقائق الخاصة بلجان التفتيش المالي والإداري علي الأندية والهيئات والمؤسسات الرياضية بمنتهي الشفافية ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون.

وقال صبحي، بالحرف الواحد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر: "لو في أي قرار ضد أي هيئة رياضية هنظهر ونقوله بشكل مباشر".

وأكد أن هناك العديد من العوامل الإيجابية في الوسط الرياضي لابد أن نركز عليها مثل تأهل الأهلي والزمالك لنهائي إفريقيا واستضافة هذا النهائي علي استاد القاهرة في انجاز تاريخي غير مسبوق.

وأكد أن الدولة المصرية ووزارة الرياضة تضع مصلحة الفرق الرياضية فوق أي اعتبارات لتوفير الهدوء والاستقرار.