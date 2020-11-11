شكرا لقرائتكم اليوم.. بيراميدز يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المدرب الجديد وتقديم محمود وادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد نادى بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوى، من أجل الإعلان عن صفقة محمود وادى الذى تم التعاقد معه من فريق المصرى البورسعيدى، والإعلان عن المدير الفنى الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية، وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وكان "اليوم السابع" أكد أن المؤتمر الصحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد لبيراميدز سيقام اليوم الأربعاء، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، لتولى مهمة القيادة الفنية، وذلك بعد أن كان التعاقد تم مع الإيطالي باولو تراميزاني، إلا إن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة، ليتم التواصل مع أروابارينا الذى كان مرشحًا لتولى تدريب الأهلى بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر.

رودولفو مارتن أروابارينا من مواليد العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس فى 20 يوليو 1975، ولعب كظهير أيسر مع بوكا جونيورز الذى بدأ مسيرته من فرق ناشئة ، وخلال مسيرته كلاعب انطلق مع الفريق الأول لبوكا جونيورز في 1993 حتى 2000 وتخللها فترة إعارة في روساريو سنترال.

وفى 2000 انتقل إلى فياريال الإسبانى واستمر مع الفريق حتى 2007 واختتم مسيرته بتجارب قصيرة فى أيك أثينا اليونانى وتيجرى الأرجنتينى وأونيفرسيداد كاتوليكا التشيلى حتى اعتزاله فى 2010 ـ ودافع عن ألوان منتخب الأرجنتين فى 6 مباريات دولية آخرها فى 2006.

وبدأ مسيرته كمدرب مع تيجرى المحلى ثم فريق ناسيونال في أوروجواى وبعدها إلى أهم محطة فى مسيرته التدريبية عندما تولى تدريب بوكا جونيورز من 2014 حتى 2016 وتوج مع الفريق بلقبى الدورى والكأس ، واتجه بعدها إلى الخليح وبدأ مسيرته في الدول العربية مع الوصل الإماراتي ثم الريان القطري وبعده شباب الأهلي دبي واكتفى بـ3 كؤوس مع أول فريقين.

ويفضل المدرب الأرجنتيني طريقة لعب 4-2-3-1 ويمتلك أعلى معدل نقاط في مسيرته التدريبية مع شباب الأهلي دبي وحقق معدل 2.06 نقطة في المباراة خلال 33 مباراة قاد فيها الفريق.

ويمتاز أروابارينا بالكرة الهجومية ونجح في تحقيق العديد من النتائج الكبيرة حيث فاز مع الوصل بنتيجة 8-0 على دبا الفجيرة في الدوري، و5-0 مع شباب الأهلي على اتحاد كلباء و5-0 مع بوكاجونيورز على زامورا في كوبا ليبرتادوريس.