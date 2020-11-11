شكرا لقرائتكم مسحة جديدة للاعبي منتخب مصر الأول غدا استعدادًا لمواجهة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، لمسحة جديدة غدا الخميس للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة توجو السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام بالكاميرون، وكان المنتخب خضع لمسحة أمس الأول الاثنين، وجاءت المسحة سلبية لجميع اللاعبين، وسيتم إجراء مسحة ثانية اليوم بناء على تعليمات الكاف قبل مواجهة السبت المقبل.

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة له، استعدادا لمواجهتى توجو، المقرر لهما 17 و17 نوفمبر الجارى في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا. وعن مصطفى محمد قال بركات: "تصريحات حسام البدرى عن مصطفى محمد كانت بهدف تحميسه وإخراج كل ما لديه ولم يقصد أي شيء سلبى ومصطفى محمد مستقبل مصر في خط الهجوم".

وقال محمد بركات، مدير منتخب مصر في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": "نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين على التواجد في قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم".

وأضاف محمد بركات: "لاعبو المنتخب أجروا مسحة كورونا وظلوا في غرفهم حتى ظهور النتيجة التي جاءت سلبية.

وقال محمد بركات: "طبيب المنتخب تواصل مع طبيب الزمالك من أجل الونش وتأكدنا من سلامته بنسبة 100% من الإصابة العضلية التي تعرض لها من قبل".

وعن تأثير نهائي أفريقيا بين الاهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ، قال بركات: "اللاعبون مركزون في المباراتين بتوع توجو وأغلقوا صفحة نهائي أفريقيا حاليا نظرا لأهمية المباراتين بالنسبة لمصر، مؤكدا مباراة العودة ستقام في توجو وفى موعدها 17 نوفمبر".