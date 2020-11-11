شكرا لقرائتكم الأهلي راحة من التدريبات اليوم وتطور جديد بشأن صفقة "كامبوس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الأربعاء، على أن يستأنفف التدريبات غداً بملعب التتش إستعداداً للأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً ابرزها مباراة أبو قير للاسمدة في دور الثمانية لكأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري ثم مباراة الزمالك يوم 27 الشهر ذاته في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وعقد بيتسو موسيماني، جلسة خاصة مع سعد سمير، لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته،ويقوم سعد سمير بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به التي تشتمل على مشاركته في جزء من مران الفريق مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من جاهزيته، والتي أصبحت قريبة للغاية للوجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي بعد فترة غياب طويلة بسبب جراحة "وتر أكيلس" التى أجراها قبل عدة أشهر .

من ناحية أخرى ، أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي محمد عبد المنعم "كامبوس"، مدافع الفريق المُعار لسموحة،بالعودة للقعة الحمراء وخوض تدريبات مع الفريق الأول بعدما أبدى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى قناعته بمستوى اللاعب وقدراته الفنية، وألمح لرغبته فى عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للنادى السكندرى ، ويُعد "كامبوس" واحداً من عدة لاعبين مُعارين تم عرض موقفهم على موسيماني وأبدى المدير الفني قناعته بمستوى اللاعب وطلب عودته للفريق مرة أخرى.