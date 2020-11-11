شكرا لقرائتكم موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 حيث يقام نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي و الزمالك في التاسعة مساء يوم 27 من نوفمبر الجاري.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 حيث يقام نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي و الزمالك في التاسعة مساء يوم 27 من نوفمبر الجاري.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020



سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.