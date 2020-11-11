شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلق علي حل مجلس الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الشائعات التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول إحالة مخالفات المالية في الأندية وخصوصاً الزمالك إلى النيابة العام ة وتجهيزه للجنة مؤقتة تدير النادي في حالة حل مجلس الإدارة

وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر: «وزارة الشباب والرياضة لم تعلن أي قرار بحل مجلس إدارة الزمالك أو تحويل أي مخالفات للنيابة ولم يتم تجهيز مجلس لإدارة النادي كما يردد البعض» .

واوضح أشرف صبحي، أن الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة هشام بدوي نقوم بالتفتيش المالي والإداري الذي يمنحه لنا القانون على جميع الهيئات والاندية والاتحادات ووفقا لجدول زمني محدد وليس نادي الزمالك فقط كما يصور البعض

وأكد أن الوزارة لها الحق في حل أي مجلس إدارة في أي هيئة أو مؤسسة وفقا للقانون إذا ثبت وجود مخالفات مالية لان هذا هو دور وزارة الرياضة.