شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أزمات هددت وجود محمد صلاح مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه وجود بعض المشكلات والأزمات التي كادت ان تهدد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر خلال معسكر الحالي
وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج يحدث في مصر: «بعض الناس رددت عدم حضور صلاح للمنتخب وبالفعل هناك بعض الامور لكنني تدخلت ونجحت في إنهاء الامر والحمد لله صلاح وصل وانضم وشارك في التدريبات وجاهز لقيادة المنتخب».
ووجه أشرف صبحي الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية على تدخلها وخص بالشكر وزارة الدفاع التي سهلت كل الامور لمحمد صلاح والمنتخب
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الوضع في مصر
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اصابات
109,422
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تعافي
100,439
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وفيات
6,380
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