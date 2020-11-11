شكرا لقرائتكم الزمالك يعود للتدريبات اليوم عقب الراحة استعدادًا لمواجهة نادى مصر فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي التدريبات اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام بعد الفوز علي الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والتأهل لنهائي أفريقيا لمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الجارى.

ويقود تدريبات اليوم مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق نظرا لسفر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الي البرتغال لقضاء إجازة مع اسرته علي ان يعود للقاهرة يوم السبت المقبل، وذلك لمتابعة استعدادات الفريق لمواجهة نادي مصر المقرر لها 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر.

ويغيب عن مران اليوم اللاعبون الدوليون المنضمون لمعسكر المنتخب الأول المقام حاليا استعدادا لمواجهتي توجو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم افريقيا، حيث ينضم لمعسكر المنتخب كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وطارق حامد واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد، كما يغيب عن تدريب اليوم لاعبو المنتخب الاوليمبي الذي يستعد لمواجهتي كوريا والبرازيل الوديتين ، حيث ينضم للمنتخب الاوليمبي من الزمالك كل من محمد صبحي حارس المرمي ومحمد عبد السلام وامام عاشور.

ويخضع جميع اللاعبين المنضمين لتدريبات اليوم لاختبار لياقة بدنية وقياسات وزن ودهون لوضع البرنامج التدريبي المناسب للاعبين عقب الراحة، فيما يخضع الثنائي يوسف أوباما مهاجم الفريق وحازم امام الظهير الأيمن لبرنامج تأهيل مكثف تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، وذلك لتجهيزهما لمباراة نادي مصر حيث يعاني حازم امام من مزق في العضلة الامامية تسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة للزمالك وهي الإسماعيلي ومباراتي الرجاء في دوري ابطال افريقيا، فيما يعاني يوسف أوباما من رشح في الركبة أدي لغيابه عن مباراة الرجاء الأخيرة، فيما اصبح مصطفي فتحي جاهز تماما للمشاركة في المباريات عقب تجهيزه فنيا وبدنيا بالمستوى الأمثل.